Polislere Kavga İhbari Yerine Pasta Sürprizi

Kavga ihbarına giden polislere 10 Nisan sürprizi

Kavga ile karşılaşmayı beklerken hazırlanan pasta sürprizi karşılaştılar

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine 10 Nisan Polis Günü nedeniyle sürpriz kutlama yapıldı. Vatandaşların hazırladığı pastaki muma üfleyen polisler, yapılan sürprizle 10 Nisan Polis Haftası'nı farklı şekilde kutladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne büyük bir kavga olduğuna yönelik ihbarda bulundu. İhbar üzerine bahsedilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavga ile karşılaşmayı beklerken hazırlanan pasta sürprizi karşılaştılar

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga ile karşılaşmayı beklerken vatandaşlar tarafından hazırlanan pasta ile sürpriz bir durum yaşadı. Vatandaşların yaktığı pastanın üzerindeki mumu üfleyerek söndüren polislerin 10 Nisan Polis Haftası kutlandı. Kutlama sırasında vatandaşların polislere 'iyi ki varsınız' demesi ise dikkat çekti.

Kavga ile karşılaşmayı beklerken hazırlanan pasta sürprizi ile farklı bir duygu yaşayan polisler ise vatandaşlara teşekkür etti.