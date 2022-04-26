Polislere başarı belgesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polislere başarı belgesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Polislere başarı belgesi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görevinde üstün gayret gösteren emniyet personellerine başarı belgeleri ilçe protokolü tarafından verildi.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görevinde üstün gayret gösteren emniyet personellerine başarı belgeleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Ramazan Ayı münasebetiyle iftar programı düzenledi. Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünce Ramazan ayı münasebetiyle organize edilen programa, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, Cumhuriyet Savcıları ve Hakimler ile kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler, vatandaşlar ile aktif ve emekli emniyet mensupları katıldı.

Program sonunda görevinde üstün gayret gösteren personellere, başarı belgeleri İlçe protokolünce takdim edildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Doğanşehir, Hisarcık, Malatya, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title