Polislerden Çocuğa Doğum Günü Sürprizi

Polislerden Çocuğa Doğum Günü Sürprizi
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Kars'ta, polis olmak isteyen 4 yaşındaki A. Çınar Çelik'in doğum gününü kutlamak için polis ekipleri sürpriz düzenledi. 'Kanka' maskot polis ile birlikte özel anlar yaşandı.

Kars'ta, polisleri çok seven ve büyüyünce polis olmak isteyen çocuğa polisler doğum günü sürprizi yaptı.

Elif ve Cüneyt Çelik, çiftinin 4 yaşına giren oğulları A. Çınar Çelik'i çok sevdiği polisler unutmadı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, polis olmak isteyen A. Çınar Çelik'e doğum gününde sürpriz yaparak, "Kanka" olarak adlandırılan "maskot polis" eşliğinde Özel Gurur Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ne gelen ekipler Çınar Çelik'in doğum gününü kutladı.

Polis olmak istene Çelik'i ekip aracına alan polisler unutulmaz anlar yaşattı. Kreşte bulunan çocuklar da "Kanka" ile eğlenceli anlar yaşadı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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