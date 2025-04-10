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Polis Teşkilatının 180. Yıldönümü İçin Duygusal Klip

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı dolayısıyla hazırlanan klip sosyal medyada ilgi gördü. Klipte, polis memurlarının azimle çalışmaları vurgulandı.

Polis memurlarından duygulandıran klip

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan klip sosyal medyada ilgi gördü.

Polis Teşkilatının Kuruluşunun 180. yıldönümü dolayısıyla Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından klip hazırlandı. Polis memurlarının rol aldığı klipte, Polis Teşkilatı mensuplarının azimli çalışmaları canlandırıldı. Sosyal medyadan paylaşılan klip vatandaşlardan ilgi gördü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT KALINSAZLIOĞLU - Yerel
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