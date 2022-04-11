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Polis şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Polis şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğünün ev sahipliğinde polis şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar programı düzenledi.

MALATYA (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğünün ev sahipliğinde polis şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar programı düzenledi.

Nikah Sarayı Salonu'nda düzenlenen iftar programına, Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Şehit aileleri ve gaziler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İzzettin Duman, Baro Başkanı Onur Demez, Malatya POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, polis teşkilat mensupları ile vatandaşlar katıldı.

İftar programında 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Ayrıca yine polis haftası münasebetiyle yapılan atış yarışmasında dereceye giren polislerde ödüllendirildi. - MALATYA

Polis şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar

Polis şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar

Polis şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Malatya, Şehit, Polis, İftar, Yerel, Haberler

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