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Polis Özel Harekat'ın 42. Yıl Dönümü Kutlandı

Polis Özel Harekat'ın 42. Yıl Dönümü Kutlandı
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Başkanlığı'nın 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Videoda, Polis Özel Harekat'ın vatan, millet ve bayrak aşkıyla 42 yıldır görev yaptığı vurgulandı.

ERZİNCAN (İHA) – Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Başkanlığının 42. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Polis Özel Harekatın 42. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Erzincan Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından bir video yayımlandı.

Yapılan paylaşımda, " Polis Özel Harekat vatan, millet, bayrak aşkıyla, cesaretle ve fedakarlıkla 42 yıldır görev başında." ifadeleri kullanıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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