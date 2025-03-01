Polis Memurundan Ramazan İyiliği: 350 Aileye Gıda Kolisi Dağıttı

Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, sosyal sorumluluk projesiyle Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 350 aileye Ramazan kolisi dağıttı.

Ankara ve Mersin'de 100 çocuğa zekat zarfları dağıtan Şahin, Adana'da 150, Mersin'de 100 ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 350 aileye gıda kolisi ulaştırdı. Yetim ve muhtaç ailelerin Ramazan ayını daha rahat geçirebilmesi için desteklerinin süreceğini belirten Mustafa Şahin, büyük bir özveriyle ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam edeceklerini söyledi. Yardım kolisi alan Aziz Yıldız, yardımlar için polis memuruna teşekkür ettiğini söyledi. - ŞIRNAK