Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Trump'ın yüz çevirdiği Ukrayna'ya, IMF'den yüz milyonlarca dolarlık yeni finans paketi

Trump'ın yüz çevirdiği Zelenskiy'i paraya boğacaklar
'Yemediğimi yedirmem' sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti

"Yemediğimi yedirmem" sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti
'Babam yaşındasın' deyip reddettiği adam yüzüne kezzap attı! İki gözünü de kaybetti

"Babam yaşındasın" deyip reddettiği adam hayatını kararttı

Polis Memurundan Ramazan İyiliği: 350 Aileye Gıda Kolisi Dağıttı

Polis Memurundan Ramazan İyiliği: 350 Aileye Gıda Kolisi Dağıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da görevli polis memuru Mustafa Şahin, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 350 aileye gıda kolisi dağıttı. Aynı zamanda farklı illerde de ihtiyaç sahiplerine destek verdi.

Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, sosyal sorumluluk projesiyle Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 350 aileye Ramazan kolisi dağıttı.

Ankara ve Mersin'de 100 çocuğa zekat zarfları dağıtan Şahin, Adana'da 150, Mersin'de 100 ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 350 aileye gıda kolisi ulaştırdı. Yetim ve muhtaç ailelerin Ramazan ayını daha rahat geçirebilmesi için desteklerinin süreceğini belirten Mustafa Şahin, büyük bir özveriyle ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam edeceklerini söyledi. Yardım kolisi alan Aziz Yıldız, yardımlar için polis memuruna teşekkür ettiğini söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Geri adım atmıyor! Zelenskiy'den Trump'a rest
img

İş insanı İnan Kıraç'a kötü haber! Büyük mirasta beklenen rapor çıktı
img

Hikayenin sonunu görmeniz lazım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

Konuğunun aylık kazancını duyunca Bakan Yerlikaya'ya seslendi
ABD tarihinde bir ilk: Trump, Beyaz Saray'da kripto zirvesine ev sahipliği yapacak

Trump, Beyaz Saray'da kripto zirvesine ev sahipliği yapacak
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

Zorlu Holding'de "Ramazan" krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi
'Bizi kim alabilir?' paylaşımı sonrası jandarma gerekeni yaptı

Hikayenin sonunu görmeniz lazım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.