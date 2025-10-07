Haberler

Polis Memuru Mustafa Şahin, Kenne Ailesine Yardım Eli Uzattı

Yardımseverliği ile tanınan polis memuru Mustafa Şahin, yatağa bağımlı Kasım Kenne ve ailesine hasta yatağı ve akülü sandalye temin ederek büyük bir destek sağladı. Aile, kendilerine yapılan yardımlardan dolayı sadece Mustafa Şahin'e teşekkür ettiklerini belirtti.

Yaptığı iyiliklerle adından söz ettiren ve Türkiye'nin birçok kentine yardımlarını ulaştıran polis memuru Mustafa Şahin, Kenne ailesinin de yardımına koştu.

Yatağa bağımlı olan Kasım Kenne'nin oğlu Ragıp Kenne'ye ulaşan polis memuru Mustafa şahin, ailenin hasta yatağı ve akülü sandalye talebine kayıtsız kalmayarak ürünleri temin edip Kasım Kenne'ye ulaştırdı. Ragıp Kenne, desteklerinden dolayı Mustafa Şahin'e teşekkür etti. Ragıp Kenne yapılan tüm yardımların polis memuru Mustafa Şahin tarafından sağlandığını belirtti. Babasının hem akülü sandalyesini hem de hasta yatağını temin eden Mustafa Şahin'in kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını dile getiren Ragıp Kenne, "Mustafa Şahin sadece bu yardımları yapmakla kalmadı, düzenli olarak gıda desteğinde de bulundu. Sosyal medyada farklı kişilerin yardım ettiği yönünde çıkan haberler doğru değil. Tüm desteği Mustafa Şahin verdi, kendisine minnettarız" dedi.

Polis memuru Mustafa Şahin ise "Her zaman bu ailenin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Babalarının tedavisi için de elimizden gelen her türlü desteği sonuna kadar sağlayacağız" diye konuştu.

Aile, kendilerine uzanan bu yardım eli için Mustafa Şahin'e teşekkür ederek, yanlış bilgilendirmelere itibar edilmemesi çağrısında bulundu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
