Geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cahit Kalkan, geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetti. Kalkan, Nizip ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapan polis memuru Cahit Kalkan (54), geçirdiği rahatsızlık sonrası Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Polis memuru Cahit Kalkan, 1 yıldır süren tedavisine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Cahit Kalkan için Nizip ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kalkan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Merhum polis memuru için düzenlenen törene ailesi, yakınları, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, emniyet mensupları ve sevenleri katıldı.

Rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden polis memuru Kalkan, 30 yıllık meslek hayatında sırasıyla İstanbul, Birecik ve Gaziantep'te görev yaptı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı