Polis Haftası'nda Patnos'ta miniklere anlamlı ziyaret

Polis Haftası dolayısıyla Patnos'ta Recep Tayyip Erdoğan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen program kapsamında emniyet teşkilatı mensupları kursu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında polisler, öğrencilere mesleklerini tanıtarak onların merak ettikleri soruları yanıtladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada çocuklar keyifli anlar yaşarken, polislerle yakından tanışma fırsatı buldu. Programa katılan trafik polisleri ise miniklere trafik kuralları hakkında temel bilgiler vererek erken yaşta bilinç kazandırmayı hedefledi.

Etkinlik sonunda İlçe Müftülüğü tarafından programa katılan emniyet mensuplarına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Polis Haftası kapsamında Patnos'ta düzenlenen bu anlamlı program, çocukların güvenlik güçlerine olan sevgisini pekiştirirken, toplumda polis-vatandaş ilişkilerinin güçlenmesine de katkı sağladı. Yetkililer, milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı en içten dileklerle kutladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı