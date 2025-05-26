Polis Eşleri Derneği'nden eğitime destek etkinliği

Polis Eşleri Derneği'nden eğitime destek etkinliği
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Ankara'da Polis Eşleri Derneği, üniversite öğrenimi gören teşkilat mensubu çocuklara burs desteği sağlamak amacıyla 29-30-31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde etkinlik düzenleyecek.

Ankara'da Polis Eşleri Derneği, üniversite öğrenimi gören teşkilat mensubu çocuklara burs desteği sağlamak amacıyla 29-30-31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde etkinlik düzenleyecek.

1987 yılında kurulan ve 38 yıldır emniyet mensuplarının ve ailelerinin yanında yer alan Polis Eşleri Derneği, "Güvenlik için çalışan eller, yardım için kenetleniyor" sloganıyla üniversite öğrenimi gören teşkilat mensubu çocuklarına burs desteği sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Güvenlik için çalışan ellerin, yardım için kenetlendiği etkinlikte, 81 ilin yöresel lezzetleri ve emniyet teşkilatının hanımlarının el emeğiyle hazırladığı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Etkinlik, 29-30-31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 tarihlerinde, Polis Akademisi Başkanlığı Anıttepe Yerleşkesi Şehit Kübra Doğanay Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Gönüllü katkıda bulunan katılımcıların katkılarıyla etkinlikten elde edilecek gelir, üniversitede öğrenim gören emniyet mensubu öğrencilerin burs fonuna aktarılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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