Polis ekiplerinin okul önündeki çikolata sırası yürekleri ısıttı

Polis ekiplerinin okul önündeki çikolata sırası yürekleri ısıttı
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Hatay'da polis ekiplerinin okul önünde sıra olan öğrencilere çikolata dağıttığı görüntüler yürekleri ısıttı.

Hatay'da polis ekiplerinin okul önünde sıra olan öğrencilere çikolata dağıttığı görüntüler yürekleri ısıttı.

Kentte asayişi ve huzuru sağlamak için görevlerini 7 gün 24 saat sürdüren polis ekipleri, davranışlarıyla da vatandaşların yanında oluyor. Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu'nun öğrenci giriş ve çıkışı esnasında çevrede görevli trafik timleri yaptıkları davranışla çocukların yüzlerini güldürüyor. Okul önünde sıra halinde bekleyen çocuklara çikolata dağıtan ekiplerin kameraya yansıyan o anları yürekleri ısıttı. Polis ekipleri davranışlarıyla takdir topladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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