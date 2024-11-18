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Polis Ekiplerine Saldıran Üç Şahıs Gözaltına Alındı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, işyerinin kapatılma uyarısına uymayan üç şahıs, polis ekiplerine saldırarak arbede çıkardı. Olay sonrası gözaltına alınan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kendilerini uyaran polislere saldırdılar...O anlar kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Sanayi Sitesi'nde bulunan işyerinin kapatılması uyarısına uymayan 3 şahıs, polis ekiplerine saldırırken, olay sonrası gözaltına alınan 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri ve şüpheliler arasında yaşanan arbede, güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gerişburnu Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bulunan bir işyerinde gece geç saatlerde gürültü olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İşyerinin kapatılması uyarısına uymayan 3 kişi polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Ekiplere mukavemet uygulayan kişiler, olay sonrasında gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntülerde, şahısların polis ekiplerine saldırdığı ve sonrasından yaşanan arbede yer alıyor.

Polis Ekiplerine Saldıran Üç Şahıs Gözaltına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Yerel
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