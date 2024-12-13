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Polis Ekipleri Donmak Üzere Olan Kediyi Kurtardı

Polis Ekipleri Donmak Üzere Olan Kediyi Kurtardı
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Erzurum'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan bir kediyi kurtaran polis ekiplerinin görüntüleri, sıcak bir yardım hikayesini ortaya koydu. Ekip, kedinin sağlık durumunu kontrol edip ona sıcak bir yuva ve yiyecek sağladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü personelinin donmak üzere olan bir kediyi kurtarma görüntüleri yürekleri ısıttı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaya başladığı bölgede mahsur kalan bir kediyi fark eden polis ekibi, vakit kaybetmeden harekete geçti. Kedinin kar yığınları arasında sıkıştığını gören polisler, kısa sürede kediyi bulunduğu yerden çıkararak Erzurum Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde güvenli bir ortama taşıdı. Ekip, kedinin sağlık durumunu kontrol ederek ona sıcak bir yuva ve yiyecek temin etti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Unutmayalım ki kış aylarında sokak hayvanları hayatta kalmak için bizlerin yardımına ihtiyaç duyuyor. Küçük bir çaba, bir canın hayatını kurtarabilir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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