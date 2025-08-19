Polis Ekipleri Çocuklara Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi

Polis Ekipleri Çocuklara Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Türkoğlu Mini Akademi okulunu ziyaret ederek çocuklara trafik kuralları ve güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte çocuklar, polislikle ilgili bilgi alırken, trafik güvenliği hakkında farkındalık artıran materyaller dağıtıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkoğlu Mini Akademi okulunu ziyaret ederek çocuklara, trafik kuralları ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı.

Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen polis ekipleri, miniklerin sorularını yanıtladı, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturacak materyaller dağıttı. Polislik mesleğini yakından tanıma fırsatı bulan çocuklar, görevli polislerle sohbet ederek meslek hakkında bilgi aldı. Toplum Destekli Polislik anlayışı çerçevesinde düzenlenen bu tür etkinliklerin, hem çocukların güvenlik kültürünü geliştirmesi hem de polis-halk ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
