Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı'dan Bilecik Valisi'ne Ziyaret

Polis akademisi başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’i ziyaret ederek güvenlik hizmetleri ve iş birliği konularında görüşmelerde bulundu.

Polis akademisi başkanı Prof. Dr. Murat Balcı Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i ziyaret etti.

Polis akademisi başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Prof. Dr. Balcı ile Vali Sözer arasında güvenlik hizmetleri, kolluk kuvvetlerinin eğitimi ve kurumlar arası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Polis Akademisi'nin yürüttüğü akademik ve mesleki çalışmalar da ele alındı.

Vali Sözer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Prof. Dr. Murat Balcı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - BİLECİK

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
