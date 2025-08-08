Polis Akademisi Başkanı Erzincan'da İncelemelerde Bulundu

Polis Akademisi Başkanı Erzincan'da İncelemelerde Bulundu
Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezini ziyaret etti ve ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Başkan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Deniz Alemdar'la birlikte Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okul ziyaretinin ardından Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Yafez Urgancı ile birlikte Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
