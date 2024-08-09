Polatlı'da Cenazeye Giden Otomobille Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Polatlı'da cenazeye giden otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden bir yakınının cenazesine katılmak üzere Mevlana Caddesi üzerinde seyir halindeki Yakup P. idaresindeki 34 DID 036 plakalı otomobil, önünde ilerleyen ve Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'ne dönmek isteyen Orhan Ü. Kontrolündeki 06 BEG 649 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 5 kişi yaralı olarak Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada taraflar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. - ANKARA