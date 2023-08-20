Plajı andıran görüntülerde çocuklar bazal taşlarında güneşlendi Diyarbakır'da sıcak havalarla birlikte, tarihi Anzele suyunda çocuklar hem serinliyor hem de tarihi bazal taşlarında güneşleniyor.

Plajı andıran görüntülerde çocuklar bazal taşlarında güneşlendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sıcak havalarla birlikte, tarihi Anzele suyunda çocuklar hem serinliyor hem de tarihi bazal taşlarında güneşleniyor.

Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele suyunda sıcak havalardan bunalan aileler çocuklarıyla birlikte serinlemeye çalışıyor. Çocuklar, Anzele suyunda hem serinlemenin keyfini çıkartıyor, hem de tarihi bazal taşlarında güneşleniyor. Güneşten bunalan çocuklar soğuk suyun tadını çıkararak serinlemeye çalışıyor.

Havaların sıcak seyretmesinden dolayı serinlemek için Anzele suyuna geldiklerini belirten Murat Aba, "Havalar ateş gibi olduğu için Anzele suyuna geldik yüzüyoruz. Burası göl gibi olduğu için başka gidecek yer yok, gelip burada yüzüyoruz yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Serinlemek için yüzmeye geldiklerini söyleyen Muhammet Hamdo, soğuk sudan keyif aldıklarını belirtti, Hamado "Buraya yüzmeye geldim sıcak olduğu için. Arkadaşlarımıza serinlemek için buraya geliyoruz. Buz gibi suda yüzüyoruz. Sonra dinlenmek için güneşin altında bir süre bekleyip tekrardan yüzmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıcaktan dolayı yeğenlerini yüzmeye getiren Ümit Yıldız, "Çok sıcak olduğu için yeğenlerimi yüzmeye getirdim. Su çok soğuk, yüzüyorlar akşama kadar. Diyarbakır çok sıcak olduğu için çocuklar da burada serinliyor" diye konuştu.