Pir Ahmet Efendi Derneği'nden Başkan Ataç'a Ziyaret Pir Ahmet Efendi Derneği Başkanı Ahmet Özcan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. Pir Ahmet Efendi Derneği Başkanı Ahmet Özcan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren derneklerle temaslarını sürdürüyor. Başkan Ataç bu kapsamda Pir Ahmet Efendi Derneği Başkanı Ahmet Özcan ve beraberindeki Pir Ahmet Efendi Dedesi Oktay Garkın, Taptuk Emre Ocak Dedesi Hüseyin Aydoğdu'yu makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Özcan, Ataç'a Pir Ahmet Efendi Derneği'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç ise Özcan'a ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi. ANKA / Yerel Ahmet Efendi Ahmet Özcan Ahmet Ataç Tepebaşı Yerel Haberler

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