Modifiye tutkunları Pınarhisar'da buluştu
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde düzenlenen Modifiye Araç Festivali, 400'den fazla modifiye aracın katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte güzellik yarışmaları ve araç sergileri ile modifiye tutkunları buluştu.
Pınarhisar Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, büyük emeklerle hazırlanan birbirinden özel araçlar vatandaşlarla buluştu. Festival boyunca güzellik yarışmaları düzenlenerek, araçlar sergilendi. Modifiye tutkunlarının ilgiyle takip ettiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Festivale Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 400 modifiye araç katıldı. - KIRKLARELİ
