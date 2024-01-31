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Pınarhisar Kaymakamı Gazileri Evlerinde Ziyaret Etti

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Kırklareli'nin Pınarhisar İlçe Kaymakamı Rabia Naçar Çanakçıoğlu, gazileri evlerinde ziyaret ederek desteklerini bildirdi.

Kırklareli'nin Pınarhisar İlçe Kaymakamı Rabia Naçar Çanakçıoğlu, kurum amirleriyle birlikte gazileri evlerinde ziyaret ederek, her zaman destek olacaklarını bildirdi.

Gaziler ve aileleriyle yakından ilgilenerek, hal ve hatırları soran, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakçıoğlu, "Sizler devletimizin, milletimizin emanetisiniz. Devlet olarak ailelerinin gazilerimizin her zaman yanındayız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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