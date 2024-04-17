Peygamber Sevdalıları Vakfı Van Koordinatörlüğü 'Mevlid-İ Nebi' etkinliği düzenleyecek

Peygamber Sevdalıları Vakfı Van Koordinatörlüğü tarafından kentte 'Mevlid-İ Nebi' etkinliği düzenlenecek.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Van Koordinatörlüğü, 21 Nisan Pazar günü kentte düzenlenecek olan "Cihad Önderi Hazreti Muhammed (sav)" temalı "Mevlid-i Nebi" etkinliği öncesi basınla bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı Van Koordinatör Yardımcısı Ahmet Faruk Çevik, 21 Nisan Pazar günü Beşyol Meydanı Hazreti Ömer Cami yanında saat 13.00'te "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenleyeceklerini belirtti. 2006 yılında Danimarka'da Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan saygısızlık sonrası, Peygamber Sevdaları olarak 'Kur'an'a Saygı' mitingi düzenlediklerini hatırlatan İl Koordinatör Yardımcısı Çevik, "Diyarbakır'da düzenlenen bu miting sonrası başlayan süreç, Türkiye'nin bütün bölgelerine yayılan Mevlid-i Nebi etkinlikleriyle devam etti. Peygamber Sevdaları olarak, Peygamber Efendimiz'in hayatının toplum tarafından okunması, şahsiyetinin tanınması, bilinmesi, örnek alınması ve hayata geçirilmesi noktasında bu programların önemli olduğuna inanıyoruz. Hazreti Adem ile beraber başlayan peygamberlik silsilesi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile beraber son bulmuştur. Peygamberimiz bütün insanlığa geldi ve mesajı da evrensel olmuştur. Dolayısıyla şu an bütün dünya İslam dini ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in getirdiği mesajla artık muhatabtır. İnsanların onu bilip tanıması, dünya ve ahireti için gerçek kurtuluş reçetesini bilmesi, buna göre yaşaması ve yaşamını da bununla güzelleştirmesi için biz bu programları icra ediyoruz. İnsanlarımızı bu güzel, bu anlamlı günde bir araya getirip Efendimizin kutlu davasını ve anısını yaşatmak istiyoruz" dedi. - VAN