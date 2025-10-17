Perre Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Adıyaman Müze Müdürlüğü Başkanlığında ve Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Beste Tomay'ın bilimsel danışmanlığında yürütülen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamındaki Perre Antik Kenti kazı çalışmaları yapıldı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, kazı alanına giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Burada, kazı alanında görev yapan üniversite akademisyenleri, Arkeoloji bölümü öğrencileri, Adıyaman Müze Müdürlüğü personeli ve bilimsel danışman Dr. Beste Tomay tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Kazılarda önemli bir ilerleme kat edildiği belirtildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, projeye katkılarından dolayı Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ile kazı sürecinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı personeline ve üniversite akademisyenlerine de teşekkür etti. - ADIYAMAN