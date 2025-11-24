Pera Müzesi'nden Üç Özel Rehberli Sergi Turu

(İSTANBUL) - Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, kuruluşunun 20. yılı kapsamında İBB Kültür AŞ iş birliğiyle üç özel rehberli sergi turu düzenliyor. Turlar 2, 3 ve 4 Aralık'ta ücretsiz olarak sanatseverlerin katılımına açık olacak.

Müzenin kalıcı koleksiyonlarını farklı temalar üzerinden ele alan turlar, ziyaretçilere hem tarih hem de sanatın çeşitli boyutlarını keşfetme fırsatı sunacak.

Ağırlık ve Ölçü Sanatı Rehberli Sergi Turu, 2 Aralık Salı saat 17.00'de başlayacak. Turda katılımcılar Mezopotamya'dan Ege ve Akdeniz uygarlıklarına uzanan ölçü sistemlerini, tarih boyunca ağırlık ve ölçünün yalnızca matematiksel bir gereklilik değil, aynı zamanda kültürel bir değer ve adalet sembolü olarak nasıl anlam kazandığını inceleme fırsatı bulacak. Tur yaklaşık 45 dakika sürecek.

"Sıradışı Minas" Rehberli Sergi Turu da 3 Aralık Çarşamba saat 17.00'de düzenlenecek. Kütahya çiniciliğinin önemli ustalarından Minas Avramidis'in eserlerine odaklanacak. Katılımcılar, sanatçının gelenek ile yeniliği birleştiren yaklaşımını ve özellikle "Genovefa Hikayesi" tasvirli tabak serisinin Kütahya çiniciliğine kazandırdığı modern bakış açısını yakından görebilecek. Tur yaklaşık 30 dakika sürecek.

"Pera Müzesi Koleksiyon Sergilerinde Bir Yolculuk" turu ise 4 Aralık Perşembe saat 17.00'de başlayacak ve daha kapsamlı bir keşif sunacak. Rehber eşliğinde Osman Hamdi Bey, Kesişen Dünyalar, Ağırlık ve Ölçü Sanatı ile Sıradışı Minas sergileri gezilecek. Yaklaşık 1,5 saat sürecek tur, Osmanlı-Avrupa diplomatik ilişkilerinden bilimsel ölçü aletlerine, usta işi seramiklerden sanatın evrensel diline uzanan geniş bir kültürel yelpaze sunacak.

Pera Müzesi, 20. yıl kapsamında düzenlenen bu özel turlarla koleksiyonlarını derinlemesine keşfetmek isteyen tüm ziyaretçileri ücretsiz etkinliklere davet ediyor.