Pendik'te patenli iki gencin trafikteki ilginç yolculuğu kamerada

Pendik'te cadde üzerinde patenle seyir halinde olan iki genç, ilginç görüntülere sahne oldu. Bir süre araçlarla birlikte ilerleyen gençler daha sonra seyir halindeki bir otobüsün arkasına tutunarak yollarına devam ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Çınardere Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde patenle ilerleyen iki genç bir süre akan trafikle birlikte seyir halinde kaldı. Daha sonra gençlerin seyir halindeki bir otobüsün arkasına tutunarak ilerlediği görüldü. Çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, iki gencin trafikte patenle yol aldığı ve otobüsün arkasına tutunarak ilerlediği anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı