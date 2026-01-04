Haberler

Bir ayağı ampute, bir ayağı misinaya dolandı: Pendik'te martının kurtarılma anı kameralarda
Güncelleme:
Pendik sahilinde ayağına balıkçı misinası dolanan ve bir ayağının ampute olduğu anlaşılan martı, Abdullah Güneyli adlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Olay, misina atıklarının hayvanlar için tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

Pendik sahilinde ayağına balıkçı misinası dolanan ve diğer ayağının daha önce ampute olduğu anlaşılan martı, duyarlı bir vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı.

Pendik Sahili'nde ayağına balıkçı misinası dolanan ve bir ayağının daha önce ampute olduğu fark edilen martı, sahilde bulunan duyarlı bir vatandaşın zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, sahilde kedilere balık verdiği sırada martının ayağındaki misinayı fark eden Abdullah Güneyli'nin hayvanı yakalayarak ipi kesmesiyle ortaya çıktı. Yapılan incelemede martının bir ayağının daha önce ampute olduğu; diğer ayağının ise misina nedeniyle kopma noktasına geldiği görüldü. Hareket etmekte güçlük çeken martının durumu sahilde bulunan vatandaşları duygulandırdı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, sahillere gelişi güzel atılan misinaların hayvanlar için büyük bir tehlike olduğunu belirterek bu duruma karşı daha duyarlı olunması çağrısında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
