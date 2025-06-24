Pendik'te dinlenme tesisinde yolcular arasında kavga

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Pendik'te dinlenme tesisinde yolcular arasında kavga
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Pendik'te bir dinlenme tesisinde yolcular arasında çıkan kavgada bir kişi darp edilerek otobüsten atıldı. Olay, çevredekiler tarafından kaydedildi.

Pendik'te dinlenme tesisinde kavga: Darp edilen yolcu otobüsten atıldı

İSTANBUL - Pendik'te gece saatlerinde bir dinlenme tesisinde yolcular arasında kavga çıktı. Darp edilen vatandaşın, mola bitiminde otobüse alınmayarak olay yerinde bırakılma anı kameralara yansıdı.

Olay, önceki gece Kurtköy Dinlenme Tesisleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü dinlenme tesisinde mola verdi. Bu esnada yolcular arasında, henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, çevredeki yolcuların müdahale etmesiyle sona erdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişi tarafından darp edilen şahsın kavga sonrası otobüsten indirildiği ve otobüsün yolcuyu almayarak hareket ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BUSE ASLIHAN KARKAZAN GÜNEŞ - Yerel
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