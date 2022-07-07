Pençe-Kilit operasyonundan Kahramanmaraş'a acı haber

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör yuvalarını yok etmek amacıyla başlatılan Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada ağır yaralanan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi nüfusuna kayıtlı uzman çavuş Murat Yıldırım (36), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit operasyonu esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta Göksun ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi nüfusuna kayıtlı piyade uzman çavuş Murat Yıldırım (38) ağır yaralandı. Silah arkadaşları tarafından çatışma bölgesinden alınan Yıldırım, Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırım, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olan şehidin acı haberi Taşoluk Mahallesi'nde yaşayan ailesine tez ulaştı. Yıldırım'ın şahadet haberi, Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Karakaya tarafından verildi. Oğullarının şahadet haberini alan aile fertleri gözyaşlarına boğulurken; yakınları ve mahalle sakinleri de acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Şehit Yıldırım'ın baba ocağı ve çevresi Türk bayrakları asıldı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da, baş sağlığı mesajı yayımladı.

(Murat Sürücü /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel