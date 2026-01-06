Haberler

Gıda ürünleri mercek altında

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, düzenli olarak gıda kontrolleri yaparak işletmeleri mevzuata uyum konusunda uyarıyor.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi teknik ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde '5996 sayılı Kanun' çerçevesinde düzenli olarak gıda denetimlerini sürdürüyor. Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, müdürlüklerine bağlı teknik ekiplerin gıda işletmelerinde tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontrollerini aralıksız devam ettirdiğini, mevzuat ile belirlenen kriterlere uymaması halinde idari yaptırımlar uygulandığını vurgulayarak, işletme sahiplerini uyardı. Karaca, Alo 174 Gıda Hattı üzerinden vatandaşlardan gelen şikayetlere de kısa sürede müdahale edildiğini bildirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
