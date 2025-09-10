Haberler

Pazaryeri'nde İklim Dostu Tarım İçin Bilgilendirme Toplantısı

Güncelleme:
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, muhtarlara yönelik düzenlenen toplantıda 'Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi' kapsamında iklim değişikliği ile uyumlu tarımsal uygulamalar anlatıldı. Proje, çiftçilerin verimliliğini artırmayı ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik "Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi" (TUCSAP) kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert ve uzman personellerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, iklim değişikliğine uyumlu tarımsal uygulamalar, akıllı çiftçilik teknolojileri, sürdürülebilir toprak ve su kullanımı gibi konular muhtarlara detaylı şekilde aktarıldı. Toplantıda konuşan yetkililer, TUCSAP Projesi'nin yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de tarımını güvence altına almayı hedeflediğini vurguladı. Proje kapsamında çiftçilere verimliliği artıracak, maliyetleri düşürecek ve çevreye duyarlı üretimi teşvik edecek yenilikçi teknolojilerin destekleneceği belirtildi.

Muhtarların köylerinde çiftçilere bu bilgileri aktarması gerektiğinin altı çizilerek, tarımsal üretimde iklim dostu dönüşümün önemine dikkat çekildi. Projenin Pazaryeri'nde hayata geçirilmesiyle, ilçedeki üreticilerin iklim değişikliğine daha dirençli hale gelmesi, tarımsal verimliliğin artması ve sürdürülebilir bir üretim modeline geçişin hız kazanması hedefleniyor.

Projenin ilk aşaması

Projenin ilk aşamasında Pazaryeri ilçesinde topraklarının etüdü ve sınıflandırılması, bilimsel metotlarla ilgili toprak horizonlarından alınan toprak numunelerinin akredite laboratuvarlarda toprak analizlerinin yapılması, 15 bin ölçekli detaylı dijital toprak haritalarının hazırlanması, bu suretle elde edilen verilerin arazi kullanım planlaması ve tarımsal üretim planlamasında kullanılması amaçlanıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
