Bilecik'te emniyet personeline yangın ve deprem farkındalık eğitimi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki emniyet personeline, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından uygulamalı yangın ve deprem farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde, yangın önlemleri ve depreme karşı doğru davranış şekilleri öğretildi.

Pazaryeri ilçesinde, Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliğinde görevli personele yönelik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında, olası yangınlara karşı alınması gereken önlemler, yangın farkındalığı ile deprem anında doğru davranış şekilleri ve tahliye uygulamaları anlatıldı. Uygulamalı olarak yapılan çalışmalarda, personelin afet ve acil durumlara hazırlık seviyesinin artırılması hedeflenirken, eğitimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan etkinlik, personelin bilinçlendirilmesine katkı sağladı. - BİLECİK

