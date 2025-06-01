Pazarın Renkli Simgesi İsmail Kır: Müzik ve Eğlenceyle Alışveriş

Pazarın Renkli Simgesi İsmail Kır: Müzik ve Eğlenceyle Alışveriş
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Kahramanmaraş'ta 62 yaşındaki İsmail Kır, pazarcılık yaparak hem ekmeğini kazanıyor hem de şarkı söyleyip oynayarak alışveriş yapanların yüzünde tebessüm oluşturuyor. Renkli kişiliği ve eğlenceli tavırlarıyla sosyete pazarının maskotu haline gelen Kır, pazarda neşeyi temsil ediyor.

Pazarın renkli siması, hem söylüyor hem oynuyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta pazarın renkli siması olarak bilinen 62 yaşıdaki İsmail Kır, hem ekmeğini kazanıyor hem de şarkı söyleyip oynayark herksin yüzünde tebessüm oluşmasını sağlıyor.

Onikişubat İlçesi sosyete pazarında pazarcılık yapan 62 yaşındaki 3 çocuk babası İsmail Kır, renkli kişiliği ile dikkat çekiyor. Pazarda sebve ve meyve satan Kır, hem de şarkı söyleyip oynarak herekese neşe saçıyor.

Sosyete pazarının maskotu olduğunu belirten Kır,"Kahramanmaraşlıyım. Sosyete pazarında meyve ve sebze satıyorum. Onun yanında türkü söyleyip,halay çekiyorum. Neşemden dolayı bana deli diyorlar. Özellikle ilk defa görenler yadırgıyorlar. Ben buranın neşesiyim. Ben olmazsam buranın neşesi olmaz"dedi.

"Oyun oynamadan duramıyorum"

Sözlerini sürdüren Kır,"Buraya gelenler oynada seyredelim diyorlar. Burada meyve ve sebzeyi en ucuz veren benim. Ben burada ne dersem buradakiler onu yapıyorlar. Mesela maaliyeti 100 TL olan malzemeyi Ben 60 TL diyorum birçoğu 60 TL 'ye indiriyor. Ben oyun oynamazsam duramam. Oyun oynamazsam neşem gelmez" ifadelerii kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZİLET ÇOMRUK - Yerel
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