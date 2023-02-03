Pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi Yerel Haberler Pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi Adana'nın Kozan ilçesinde pazar yerinde sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi. Pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde pazar yerinde sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi. Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan Çarşamba Pazarı'nda önceki gün 2 Suriyeli grup arasında taşlı sopalı kavga yaşandı. Kavgadan dolayı 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından bugün Kozan Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler Muhammed E., Beşşar A., Murat S., Muyet S., Şerif E. ve Musa A. hakkında sınır dışı kararı verildi. Yapılan işlemlerinin ardından şüphelilerin sınır dışı edilmek üzere gönderildiği bildirildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Adana Kozan kavga Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.