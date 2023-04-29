Pazar esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek: 'Biz eniştemizi seviyoruz, her zaman arkasındayız'

Ak Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Leman Yenigün, Kadıköy'de Cuma Pazarı esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Biz eniştemizi seviyoruz, her zaman arkasındayız" diyerek desteklediğini belirtti.

Ak Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Leman Yenigün, seçim çalışmaları çerçevesinde Kadıköy Cuma Pazarı'na giderek pazarcı esnafını ziyaret etti. Tezgahları dolaşan Yenigün, esnafla sohbet ederek taleplerini dinledi. Pazarcı esnafıyla vekil adayı Yenigün arasında yüzleri gülümseten diyaloglar yaşandı. Pazarcı esnafından bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Biz eniştemizi seviyoruz, her zaman arkasındayız" diyerek destekçisi olacağını belirtti. Esnaf ziyareti sonrası pazara gelen vatandaşlarla da sohbet eden Yenigün, hatıra fotoğrafı çekildi.

"Gelecek vizyonumuz açısından çok kritik bir seçim"

Pazar ziyareti sonrası konuşan AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Leman Yenigün, "Bugün Kadıköy'de pazar esnafımızı ziyaret ettik. Esnaflarımızdan güzel dönüşler alıyoruz. Genel manada vatandaşımızın teveccühü bize gayet güzel. Vatandaşlarımıza yeni Türkiye Yüzyılı'nı anlatmaya çalışıyoruz. Gelecek vizyonumuz açısından çok kritik bir seçim. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerini dinliyor büyüklerimize iletiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL