Patpat takla attı: 3 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, tarım aracı olarak bilinen patpat motorunun takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesine bağlı Mollabey ile Çay köyü arasındaki alternatif yolda meydana geldi. M.U., idaresindeki patpat motoruyla Alaplı'dan Mollabey istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan patpatın sürücüsü M.U., ile kasada oturan A.G., S.G. yola savrularak yaralanırken, kasa üstünde bulunan boya ve dekorasyon malzemeleri de etrafa yayıldı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslarla yaralılar Ereğli Devlet hastanesine kaldırıldı

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.