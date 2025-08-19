Patnos'ta İhtiyaç Sahiplerine Destek Seferberliği

Türk Kızılay tarafından Patnos'ta başlatılan seferberlik ile ihtiyaç sahibi ailelere eğitim, gıda, sağlık ve giyim gibi birçok alanda destek sağlanıyor. Bölgedeki yardımlar, ekonomik zorluk çeken aileler ve dezavantajlı gruplar için öncelikli hedefler arasında.

Patnos'ta başlatılan seferberlikle, ihtiyaç sahibi ailelere eğitimden gıdaya, sağlıktan giyime kadar birçok alanda destek ulaştırılıyor.

Patnos ilçesinde Türk Kızılay tarafından Atatürk Mahallesi'nde ve Alparslan Mahallesi'nde başlatılan seferberlik, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek olma amacıyla büyük bir gayretle sürdürülüyor. Gösterdikleri toplumsal sorumluluk anlayışıyla Türk Kızılay, halkın ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçları karşılamak ve dayanışmayı güçlendirmek için kapsamlı bir çalışma yürütmektedir. Bu seferberlik kapsamında, özellikle ekonomik yetersizliklerle mücadele eden aileler ve hassas gruplara yönelik yardımların ulaştırılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Türk Kızılay'ın gönüllüleri ve çalışanları, hem saha çalışmalarında aktif rol alarak hem de organizasyon süreçlerini titizlikle düzenleyerek bu çalışmaları daha etkin hale getirmeye devam ediyor. Eğitimden sağlığa, gıda yardımından giysi desteğine kadar çeşitli alanlarda yapılan yardımlarla bölgedeki yaşam şartlarının iyileştirilmesine katkı sunuluyor. Ayrıca çocuklar, yaşlılar ve diğer dezavantajlı kesimler için özel programlar geliştirilerek onların hayatlarına anlamlı dokunuşlar yapılıyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
