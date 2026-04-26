Patnos'ta deprem sonrası barınma ihtiyacı karşılandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem sonrası evleri ağır hasar gören vatandaşlar için konteyner kurulumları tamamlandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, özellikle Patnos ilçesine bağlı 3 köyde etkili olan depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda evleri ağır hasar gören ve köylerinde ikamet eden ailelerin barınma ihtiyaçlarının, Valilik ile AFAD Başkanlığı koordinesinde karşılandığı ifade edildi.

Bu kapsamda İl AFAD Müdürlüğü ve Patnos Kaymakamlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu Kucak köyüne 9, Köseler köyü Adilova mezrasına 9 ve Kazanbey köyüne 1 olmak üzere toplam 19 konteynerin kurulumunun tamamlanarak vatandaşlara teslim edildiği kaydedildi.

Depremden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere gerekli yardımların da ulaştırıldığı bildirilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı vurgulandı.

Açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilerek, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceği ifade edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı