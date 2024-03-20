Seyyar satıcı, camide tüfekle intihar etti

Ağrı Patnos Eski Merkez Camii'nde bir kişi tüfekle intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabah saatlerinde Cami Mahallesinde bulunan Eski Merkez Camii'nde meydana geldi.

SEYYAR SATICI, YANINDAKİ TÜFEKLE CAMİDE İNTİHAR ETTİ

Van nüfusuna kayıtlı ve Patnos'ta seyyar satıcı olduğu öğrenilen M.Ö isimli şahıs yanında bulundurduğu tüfekle intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu M.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.