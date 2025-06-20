Patnos'ta 29 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

Patnos'ta 29 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde 29 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam, karne törenlerine katılarak öğrencilere hediyeler verdi ve başarılarını takdir etti.

Patnos'ta 29 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bugün öğrenciler karne heyecanı yaşadı. İlçe genelindeki okullarda düzenlenen karne törenlerinde, öğrenciler bir yıllık emeklerinin karşılığı olan karnelerini alarak tatile merhaba dedi. Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam, karne törenlerine katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu. Müdür Çam çeşitli okulları ziyaret edip hediyeler vererek öğrencilere karnelerini teslim etti ve onlarla birebir ilgilendi.

İlk olarak Bozoğlak Çavuşlu İlkokuluna giden ve orda öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Burda öğrencilerle sohbet eden Çam "Öğrencilerimizin bir yıl boyunca gösterdiği çabayı ve başarıyı takdir ediyoruz. Eğitim, geleceğimizin teminatıdır ve bizler de bu yolda çocuklarımızı en iyi şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Patnos'ta eğitim kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin başarıları bizleri gururlandırıyor. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin emeklerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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