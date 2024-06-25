Üye Girişi
Haberler

Patnos'ta 2 Metre Boyundaki Yılan Korkuttu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir köyde yaklaşık 2 metre boyunda bir yılanla karşılaşıldı. Yılanın saldırması üzerine bölge sakinleri büyük bir korku yaşadı.

Patnos'ta yaklaşık 2 metre boyundaki yılan korkuttu.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyü mesire alanında bugün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatan Orhan Çiçek, boyu yaklaşık 2 metre olan bir yılanla karşılaştı.

Çiçek'in fark etmesi üzerine yılan aniden saldırıya geçti. Kendi güvenliğini sağlamak amacıyla hareket eden Çiçek, yılanı etkisiz hale getirdi. Olayın ardından bölge sakinleri büyük bir korku yaşadı.

Bölge halkı, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için daha dikkatli olunması ve yetkililerin gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Patnos Ağrı Yerel Yaşam Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title