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Patenli gençlerin bayrak hassasiyeti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Patenli gençlerin bayrak hassasiyeti

Manisa'da Nevruz Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla süslenen Cumhuriyet Meydanı'nda paten kayan çocuklar, rüzgarda kopan bayrakları görünce yerden kaldırmak için seferber oldu.

MANİSA (İHA) - Manisa'da Nevruz Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla süslenen Cumhuriyet Meydanı'nda paten kayan çocuklar, rüzgarda kopan bayrakları görünce yerden kaldırmak için seferber oldu.

Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı, Nevruz Bayramı için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı. Törenin ardından meydanda paten kayan gençler, rüzgarın etkisiyle kopan bayrakları yerden toplamak için adeta seferber oldu. 3 gençten biri yerden topladıkları bayrakları direğe tırmanarak yüksek bir yere asmaya çalışırken, vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine zabıta ekipleri de geldi. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, çocukların da yardımıyla kopan ipi keserek bayrakları topladı. Vatandaş ve zabıta görevlileri, çocuklara gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ettiler. O anlar ise aracını park eden bir sürücü tarafından kaydedildi. - MANİSA

Patenli gençlerin bayrak hassasiyeti

Patenli gençlerin bayrak hassasiyeti

Patenli gençlerin bayrak hassasiyeti

Patenli gençlerin bayrak hassasiyeti

Patenli gençlerin bayrak hassasiyeti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Meydanı, Nevruz Bayramı, Manisa, Türk, Yerel, Haberler

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