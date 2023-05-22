Pastacılık kursuyla kadınlara istihdam imkanı

Şahinbey Belediyesi Dumlupınar Sosyal Tesisi'nde açılan pasta kursu, Şahinbeyli ev hanımları tarafından yoğun ilgi görüyor. Kursa katılan bayanlar, el becerilerini geliştirerek meslek sahibi oluyor.

Sosyal Tesislerinde ve Gençlik Merkezlerinde her yaştan vatandaş için çeşitli imkanlar sunan Şahinbey Belediyesi, Dumlupınar Sosyal Tesisi'nde açtığı pastacılık kursu ile kadınlara yönelik yeni imkanlar sunuyor.

"Çocuklarımın doğum günü pastalarını yapıyorum"

Aldığı eğitimle çocuklarının ve komşu çocuklarının doğum günü pastalarını yapmaya başladığını ifade eden Nurgül Palta, "3 aydır Dumlupınar Sosyal Tesisi'nde eğitim alıyorum. Burada kuru ve yaş pasta, poğaça yapmak gibi eğitimler alıyoruz. Daha önceden evde kendi başıma yapıyordum ancak bu kadar detayı olduğunu bilmiyordum. Evde kendi başımıza yaptıklarımızla eğitimini alıp yaptıklarımız arasında çok fark var. Burada öğrendiklerimle çocuklarımın doğum günündeki pastaları kendim yapmaya başladım. Bu bana maliyet anlamında önemli avantajlar sağladı. Çevremdeki komşularda benden pasta istiyor. Buradan aldığım eğitim sonrasında kendime meslek edinip ekonomik anlamda aileme katkı sağlamak istiyorum" dedi.

"Pasta yaparken psikolojik olarak rahatlıyorum"

Dumlupınar Sosyal Tesisi'nde kursa gelen Betül Kırlangıç, kursun kendisini psikolojik olarak da rahatlattığını ifade ederek, "Daha önce evde de kuru ve yaş pasta yapabiliyordum. Ancak burada aldığım eğitimle kendimi daha da geliştirdim. Kursta hem yeni arkadaşlarla tanışıyorum hem de yeni bilgiler öğreniyorum. Oldukça faydalı bir kurs ve beni psikolojik olarak da rahatlatıyor. Burada aldığım bilgilerle kendi çocuğumun doğum günü pastasını kendim yaptım. 3 kilogram pastayı dışarıdakinin üçte biri fiyatına mal ettim. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kızlarımla iş yeri açmayı düşünüyorum"

Şahinbey Belediyesinin Dumlupınar Sosyal Tesisi'nde kızları ile birlikte pastacılık kursuna gelen Zahide Demir, "Annemi kaybettikten sonra bunalıma girdim. Daha sonra bu kursa gelmeye karar verdim. 2 aydır kızlarımla birlikte Dumlupınar Sosyal Tesisi'nde eğitim alıyoruz. Kurs sonrasında kızlarımla birlikte bir iş yeri açmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP