Pasta yarışmasında heyecanlı anlar yaşandı - Haberler

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Pasta yarışmasında heyecanlı anlar yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Pasta yarışmasında heyecanlı anlar yaşandı

Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezinde pasta yarışması yapıldı.

Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezinde pasta yarışması yapıldı.

Kurumun 4 Eylül ek binasında yapılan yarışmada pastacılık kursuna katılan kursiyerler hünerlerini sergiledi. 8 kursiyerin yarıştığı pasta yarışmasında heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmanın jüri üyeliklerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve kurum müdürü Levent Susam, Pastacılık Kursu usta öğreticisi Aliye Oğulbalı ve pasta şefi Resul Tolan yaptı. Jüri üyeleri hem göze hitap eden hem de son derece lezzetli olan pastaları tadıp değerlendirirken bir hayli zorlandılar. Yarışmanın sonunda jürinin verdikleri puanlara göre; 1. Hatice Çınar (Nostalji), 2. Seval Tercan (Çilekli) ve 3. Ayşe Dordu (Feesh) isimli pastasıyla dereceye girdiler. Dereceye giren yarışmacılardan 1'ciye gram altın, 2. ve 3.'üncü olan yarışmacıya da çeşitli hediyeler verildi. Yarışma sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir yarışmada emeği geçen başta pastacılık kursu öğretmeni Aliye Oğulbalı ve yarışmaya katılan tüm kursiyerleri tebrik etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı Mahmut Demir Hisarcık Bozüyük Yerel Haberler

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