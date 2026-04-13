Hatay'da Paskalya Bayramı Coşkusu

Haber: Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) - Hristiyan dünyasının en önemli bayramlarından Paskalya, Hatay'ın tarihi kiliselerinde düzenlenen ayinlerle kutlandı. Depremin izlerinin silinmeye çalışıldığı kentte, bayram coşkusu birlik ve beraberlik mesajlarıyla birleşti.

Tarihi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan ve deprem felaketini hasarsız atlatan nadir yapılardan olan Antakya Katolik Kilisesi'nde dün akşam bayram coşkusu yaşandı. Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten üç gün sonra yeniden dirilişini simgeleyen Paskalya Bayramı için düzenlenen ayine, Hristiyanların yanı sıra destek amacıyla çok sayıda Müslüman da katıldı. Ayin boyunca seslendirilen ilahiler eşliğinde dünya barışı, umut ve toplumsal dayanışma için dualar edildi.

Ortodokslar St. Pierre Kilisesi'nde kutladı

Antakyalı Rum Ortodokslar ise bayram heyecanını 11 Nisan Cumartesi akşamı, Hristiyanlığın en eski merkezlerinden biri kabul edilen St. Pierre Mağara Kilisesi'nde yaşadı. Dünyanın ilk mağara kilisesi olma özelliğini taşıyan bu tarihi mekanda gerçekleşen ayinde dualar edildi.

Antalya Katolik Kilisesi 19'uncu yüzyılda bölgeye gelen İtalyan Capucin rahipleri tarafından inşa edildi. Yıllar içinde çeşitli onarımlardan geçse de asıl karakterini koruyarak bugüne kadar ulaşan Katolik Kilisesi'nin bahçesinden Antakya'nın çok kültürlülüğünü temsil eden kilise, cami ve havra aynı karede görünüyor.

St. Pierre Kilisesi (Aziz Petrus Kilisesi) ise hem Antakya hem de dünya Hristiyanlık tarihi açısından "başlangıç noktası" olarak kabul edilen en kritik merkezlerden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: ANKA