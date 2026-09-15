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Pasifik Okyanusu’nda bir kişi ağa takılan balinayı kurtardı

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Pasifik Okyanusu’nda Perulu bir balıkçı, ağa takılan balinayı kurtardı.

Pasifik Okyanusu'nda Perulu bir balıkçı, ağa takılan balinayı kurtardı.

Peru açıklarında Pasifik Okyanusu'nda bir balina balıkçı ağına takıldı. Balinanın çıkardığı sesi ve hareketsiz kaldığını fark eden Jonathan Quispe adlı balıkçı, balinayı kurtarmak için suya atlayarak hayatını riske attı. Quispe, balinanın üzerine çıkarak elindeki bıçakla ağı keserek balinayı kurtardı.

Quispe, balinanın ağda mahsur kalması halinde ölebileceği için müdahale ettiğini söyledi. Quispe, balıkçıların deniz hayvanlarının kazara ağlara takılması durumunda onlara yardım etme sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

Balinanın hangi türe ait olduğu henüz resmi olarak doğrulanmazken, kambur balinaların yılın bu döneminde Peru'nun Pasifik kıyıları boyunca göç ettiği biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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