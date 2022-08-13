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Parmakören'e çocuk oyun parkı

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Parmakören'e çocuk oyun parkı

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Parmakören Mahallesi'nde çocuk oyun parkı kurulumuna başladı.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Parmakören Mahallesi'nde çocuk oyun parkı kurulumuna başladı.

Mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk oyun parklarının imalatı devam ediyor.

Ekipler son olarak Parkmakören Mahallesinde çocuk oyun parkı kurulumu başladı. Kurulum çalışmalarını yakından takip eden Mahalle Muhtarı Mehmet Dinler, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a verdiği hizmet için teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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