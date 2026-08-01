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Parmağında sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince kesildi

Parmağında sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince kesildi
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Bitlis Devlet Hastanesi’nde sabahın erken saatlerinde sıra dışı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Bitlis Devlet Hastanesi'nde sabahın erken saatlerinde sıra dışı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Parmağında sıkışan yüzük nedeniyle sağlık sorunu yaşayan bir vatandaş, parmağında oluşan morarma ve şişlik üzerine hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan ilk değerlendirmede yüzüğün normal yöntemlerle çıkarılamaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri, özel ekipman kullanarak yüzüğü dikkatli bir şekilde kesti. Titizlikle yürütülen çalışma sonucunda yüzük vatandaşın parmağından başarılı bir şekilde çıkarılırken, muhtemel bir yaralanmanın da önüne geçildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışmak yerine sağlık kuruluşlarına başvurmalarının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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