Son dakika haber: Park halindeki kargo aracında yangın çıktı

- Park halindeki kargo aracında yangın çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki bir kargo aracında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. idaresindeki 34 ZJ 9157 plakalı kargo aracı park halindeyken motor kısmında elektrik arızası sonrasında yangın çıktı. Kargo aracından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kargo aracının motor kısmındaki yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.