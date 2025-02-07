Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde Afet Farkındalığı Semineri

Park Afyon Alışveriş Merkezi, 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi'nin ikinci yılında, ziyaretçilerine afet farkındalığı kazandırmak için AKUT Afyon ekibi gönüllüleri tarafından düzenlenen seminere ev sahipliği yaptı.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen seminerde, uzman konuşmacılar eşliğinde afetlere karşı alınması gereken önlemler ve yapılması gereken hazırlıklar ele alındı. Seminerde ziyaretçilere, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerin öncesi, sırası ve sonrasındaki doğru davranış biçimleri, ilk yardım bilgileri, afet anında güvenli hareket etme stratejileri ve afet sonrasında yapılması gerekenler ile afet hazırlık kitlerinin oluşturulması, ev ve işyerlerinde alınması gereken güvenlik tedbirleri gibi konularda bilgilendirildi. - AFYONKARAHİSAR